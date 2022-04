Após acertar renovação, Atlético-MG discute como reduzir salário de Vargas

Eduardo Vargas acertou a sua renovação com o Atlético-MG até o fim de 2024, conforme antecipado pela GOAL. Agora, o clube discute como reduzir os valores pagos ao jogador de 32 anos — ele recebe R$ 12,1 milhões por temporada e reduzirá os valores para seguir na Cidade do Galo.

A discussão é sobre a forma de redução dos valores — o chileno recebe uma parte na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e outra por meio de PJ (Pessoa Jurídica). As partes avaliam como reduzir os gastos do Galo sem diminuir tanto os ganhos do atleta. É possível que, em seu novo contrato, a principal redução seja no pagamento feito na CLT.

O Atlético-MG reduziria os encargos trabalhistas, e o jogador teria a possibilidade de ganhar um valor maior por meio de PJ — direitos de imagem e luvas são pagas por meio de emissão de notas fiscais. O estafe de Eduardo Vargas, liderado pelos agentes Fernando Felicevich e André Cury, avalia qual a melhor alternativa para não causar problemas ao atleta e também ao clube.

Eduardo Vargas chegou ao Atlético-MG em 2020 a pedido de Jorge Sampaoli. De lá para cá, fez 64 partidas, com 16 gols marcados e oito assistências. No período, foi bicampeão mineiro, além de faturar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.