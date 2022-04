Atlético-MG procura André Cury e acerta renovação de Vargas

O Atlético-MG procurou o agente André Cury e acertou a renovação de Eduardo Vargas. O atacante de 32 anos teve o seu compromisso estendido por duas temporadas, até o fim de 2024, conforme apurado pela GOAL. O antigo vínculo se encerraria em dezembro de 2022.

O chileno é representado pelo empresário Fernando Felicevich, mas o brasileiro André Cury atuou como intermediário em sua contratação, ocorrida em 2020, e também em sua renovação, finalizada nos últimos dias. O intermediário esteve em Belo Horizonte por dois dias na semana passada com o intuito de resolver a renovação.

Mais artigos abaixo

Eduardo Vargas aceitou reduzir o seu salário na Cidade do Galo para estender o compromisso por duas temporadas. A antiga remuneração de Vargas no clube era de R$ 12,1 milhões por ano na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), incluindo 13º salário. O novo valor do salário do atleta não é revelado.

Eduardo Vargas chegou ao Atlético-MG em junho de 2020 a pedido de Jorge Sampaoli. O atacante foi contratado por 1,1 milhão de euros (R$ 7,2 milhões à época) em uma transação que teve o empresário André Cury como intermediário.

O chileno soma 64 partidas pelo Galo, com 16 gols marcados e oito assistências. A equipe obteve 39 vitórias, 16 empates e nove derrotas com o atleta em campo. O atacante ficou fora da final do Campeonato Mineiro, neste domingo (2), por causa de uma virose.