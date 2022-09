Antony é lutador, criativo e tem mentalidade vencedora, elogia técnico do Manchester United

Ten Hag garantiu aos torcedores dos Red Devils que a nova contratação pode fornecer gols e criatividade no terço final do campo

Depois de uma longa negociação, Antony enfim foi apresentado oficialmente no Manchester United. O brasileiro foi comprado pelo time inglês por 100 milhões de euros, sendo um dos principais pedidos do técnico Erik ten Hag para a temporada, já que trabalharam juntos no Ajax, da Holanda.

Agora, o atacante está vinculado com o United por cinco temporadas. Na apresentação, o jogador comentou sobre essa nova etapa da carreira e, ainda, recebeu a visita do treinador holandês.

"Este é um incrível momento em minha carreira, poder me juntar a um dos mais icônicos clubes do mundo. Estou grato a todas que acreditaram em mim, especialmente minha família e todos os meus técnicos e companheiros, pois eu não poderia conseguir sem eles", disse o brasileiro.

Erik ten Hag, por sua vez, está feliz por se encontrar com Antony novamente, já que o brasileiro foi uma peça fundamental durante sua passagem pelo Ajax. O técnico do United acredita que ele dará uma nova dimensão ao ataque e também falou sobre sua "mentalidade vencedora".

"Ele é um lutador, alguém que tem uma vontade real de vencer jogos, eu gosto disso. Ele sempre contribui para o time - um espírito de luta que faz ações e espero o mesmo dele aqui em Manchester", disse Ten Hag.

Man Utd

"Ele é um jogador com mentalidade vencedora e criativo. Ele gosta de driblar, vê o passe final, pode marcar um gol e acho que os torcedores ficarão empolgados com ele e com a maneira que ele joga seu jogo."

Na Europa, Antony ascendeu sua carreira sob o comando de Ten Hag, no Ajax, e espera replicar esse desempenho na Premier League. Ele marcou 25 gols em 82 jogos pelos gigantes holandeses, podendo atuar nas três posições do ataque. O Ajax até tentou segurar o brasileiro na equipe, mas o atacante deixou claro seu desejo de se transferir para o United.

Embora Antony tenha sido apresentado oficialmente no United, o jogo desta quinta-feira (1), contra o Leicester City, pode ser muito cedo para ele e, portanto, o brasileiro pode fazer sua estreia no próximo domingo (4), no Old Trafford, contra o Arsenal.