Antonio Conte x Richarlison, o clima quente nos bastidores do Tottenham

Treinador italiano concorda que temporada do atacante brasileiro é ruim e diz que o atleta precisa pensar mais no coletivo

O técnico italiano, Antonio Conte, passou por uma de suas semanas mais difíceis como comandante dos Spurs, já que seu time foi eliminado das eliminatórias da FA Cup e da Champions League no espaço de uma semana, além de uma derrota por 1 a 0 na Premier League para o Wolves. Entre uma série de críticas duras, uma das piores foi do seu próprio jogador.

Após a eliminação na Champions contra o Milan, Richarlison disse que "esta temporada está sendo uma m..." e criticou Conte por ter deixado ele no banco e ter entrado faltando apenas 20 minutos de jogo. No entanto, o italiano destacou que, na entrevista, o brasileiro estava de fato se referindo à sua própria temporada abaixo do esperado - e Conte concorda com ele.

"Assisti a entrevista do Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que sua temporada foi ruim e ele está certo. Ele teve lesões, jogou e marcou na Champions, depois foi para a Copa do Mundo e teve uma lesão grave. Ele não marcou nenhum gol na Premier League. Ele foi muito honesto ao dizer que sua temporada não foi boa. Mas ainda não terminou. Se ele merecer jogar, darei a ele a oportunidade", disse Conte.

Apesar disso, o treinador afirmou que o atacante erra ao usar muito a palavra "eu" e pouco a palavra "nós" em suas falas.

"Pelo resto da entrevista, acho que ele cometeu um erro. Quando você fala em 'eu' e não em 'nós', está sendo egoísta. Digo aos meus jogadores que se queremos construir algo importante e ganhar um troféu temos de falar com 'nós' e não com 'eu', porque senão estamos pensando apenas em nós próprios", concluiu.

Apesar de uma péssima fase, o Tottenham conseguiu, de alguma forma, manter o quarto lugar da Premier League, ficando três pontos à frente do Liverpool, tendo disputado um jogo a mais. O italiano espera que sua equipe possa aumentar essa diferença quando receber o Nottingham Forest neste sábado (11), embora outra derrota certamente represente perigo para a gestão de Conte no clube.