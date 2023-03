Tottenham Hotspur x Nottingham Forest ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (11), em partida válida pela 27ª rodada da Premier League, o Tottenham recebe o Nottingham Forest em Londres, no seu estádio, às 12h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado da ESPN, além do streaming Star+. Na GOAL você acompanha ao jogo em tempo real.

Na última rodada do Campeonato Inglês, as duas equipes não tiveram resultados tão positivos: enquanto os Spurs acabaram derrotados para o Wolverhampton por 1 a 0, os Reds ficaram apenas no empate, em 2 a 2, com o Everton.

O atacante do Tottenham, Richarlison, ainda reclamou sobre sua temporada não estar sendo muito boa, querendo mais tempo de jogo. Esta partida pode marcar uma possível titularidade para o brasileiro, após a queda na Champions League para o Milan, e uma tentativa de Conte de criar opções para a equipe.

Os londrinos aparecem na quarta posição da tabela, com 45 pontos conquistados através de 14 vitórias, três empates e nove derrotas. O Forest, porém, está na 14ª colocação, com apenas seis resultados positivos, oito empates e 11 vezes em que acabou superado.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Romero, Lenglet e Ben Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg e Perisic; Kulusevski (Richarlison), Son e Kane.

Nottingham: Navas; Aurier, Worral, Felipe e Renan Lodi; Shelvey, Freuler (Kouyate) e Colback; Johnson, Gibbs-White e Wood.

Desfalques

Tottenham

Hugo Lloris, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur e Ryan Sessegnon (lesionados)

Nottingham

Sem desfalques confirmados.

