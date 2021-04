Holan comanda último treino pré-Boca, e jogadores se emocionam em despedida de técnico do Santos

Argentino deu atividade antes do jogo pela Libertadores mesmo sem viajar. Saída é marcada por emoção

Mesmo sem viajar para a Argentina, o técnico Ariel Holan comandou o treino do Santos na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o último antes do duelo com o Boca Juniors, na Bombonera, pela Copa Libertadores. O auxiliar Marcelo Fernandes será o responsável por comandar a equipe.

Holan pediu demissão ao presidente Andrés Rueda na noite do último domingo, após a derrota para o Corinthians, no clássico na Vila Belmiro.

Na manhã desta segunda, Holan comandou o treino no CT Rei Pelé quase simultaneamente à entrevista coletiva do presidente Rueda, na qual ele anunciava que o técnico pediu demissão.

Depois do treino, a comissão técnica se reuniu com os jogadores para se despedir no CT. A conversa foi marcada por emoção do próprio Holan e de alguns atletas.

Em seu discurso de despedida, Holan disse que o trabalho não fluiu e que talvez ele não fosse o técnico certo para o momento atual do Santos, pois entendia que não haveria tempo de espera para entregar o que ele pretendia para o clube. Ele também lamentou que as coisas não tenham saído como o planejado.

A Goal apurou com pessoas ligadas a Holan que a saída do técnico foi feita numa decisão em comum acordo, assim como Rueda disse em entrevista coletiva. Por isso, entendem que não haverá pagamento de multa rescisória. O ponto de divergência é que apontam que não houve recusa do presidente a esse pedido de Holan para sair.

Holan foi anunciado pelo Santos no fim de fevereiro para substituir Cuca e havia assinado contrato até 2023. No total, ele comandou o time em 12 jogos: foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.