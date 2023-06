América-RN x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 8ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América de Natal e Brusque se enfrentam às 16h deste domingo (11), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e do DAZN, no streaming.

O América busca engrenar uma campanha de recuperação para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Brusque está no meio da tabela de classificação.

Prováveis escalações

América-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Alan (Gilvan) e Luiz Paulo; Rodriguinho, Guedes e Elvinho; Gustavo Ramos, Wallace Pernambucano e Rafinha. Técnico: Thiago Carvalho.

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison, Luiz Henrique (Jhemerson), Diego Tavares e Everton Bala; Guilherme Queiróz. Técnico: Róbson Agondi.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?