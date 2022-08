América-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Independência, a partir das 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Luciano, o Tricolor entra em campo com a vantagem do empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana e a boa vitória sobre o RB Bragantino por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo agora volta as atenções para a Copa do Brasil.

Para o confronto decisivo, o técnico Rogério Ceni terá novamente à disposição Rafinha, que se recuperou de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita, mas Igor Vinicius deve seguir no time titular.

Por outro lado, o goleiro Jandrei, em recuperação de um trauma nas costas, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Thiago Couto será o titular.

Caio, Arboleda e André Anderson, seguem no departamento médico, enquanto Gabriel Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pablo Maia é o mais cotado para assumir a posição.

Já o América-MG, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, chega embalado com uma sequência de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão.

O técnico Vagner Mancini segue sem contar com Conti e Jori, no departamento médico.

A campanha do São Paulo na Copa do Brasil 2022

Campinense 0 x 0 São Paulo - 24 de fevereiro de 2022

São Paulo 2 x 0 Manaus - 16 de março de 2022

Juventude 2 x 2 São Paulo - 20 de abril de 2022

São Paulo 2 x 0 Juventude - 12 de maio de 2022

São Paulo 1 x 0 Palmeiras - 23 de junho de 2022

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo - 14 de julho de 2022

São Paulo 1 x 0 América-MG - 28 de julho de 2022

A campanha do América-MG na Copa do Brasil 2022

CSA 0 x 3 América-MG - 19 de abril de 2022

América-MG 2 x 0 CSA - 10 de maio de 2022

América-MG 3 x 0 Botafogo - 30 de junho de 2022

Botafogo 0 x 2 América-MG - 14 de julho de 2022

São Paulo 1 x 0 América-MG - 28 de julho de 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Thiago Couto (Jandrei), Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Patrick) e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Possível escalação do América-MG: Cavichioli, Caceres, Maidana, Éder, Marlon, Benitez, Juninho, Lucas Kal, Pedrinho, Henrique Almeida e Everaldo.

Desfalques da partida

São Paulo:

Caio, Arboleda e André Anderson: machucados

Gabriel Neves: suspenso (terceiro cartão amarelo)

América-MG:

Germán Conti e Jori: departamento médico

Quando é?

JOGO América-MG x São Paulo DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa Sul-Americana 10 de agosto de 2022 São Paulo 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x São Paulo Brasileirão 21 de agosto de 2022 18h (de Brasília) São Paulo x Fortaleza Brasileirão 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

América-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 1 América-MG Brasileirão 6 de agosto de 2022 América-MG 1 x 0 Santos Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas