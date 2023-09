América-MG x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Coelho volta a campo neste domingo (3), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Santos se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após ser eliminado da Copa Sul-Americana, o América-MG volta suas atenções para o Brasileirão de olho na recuperação. No momento, é o lanterna da competição, com apenas 13 pontos conquistados. Na última rodada, venceu o São Paulo por 2 a 1.

"Eu sinto que temos melhorado, que o grupo está comprometido. É difícil o que nos resta para se manter na Série A. Mas o time quer, trabalha bem, está compenetrado, a diretoria, os profissionais. Eu sinto que estamos entendendo as coisas, que temos menos erros do que antes", afirmou Bustos.

"Não sonhamos em terminar em oitavo, e sim ir partida a partida para conseguir os resultados e que cheguemos na rodada 35, 36, 37 e 38 com chances de seguir na Série A", completou.

Do outro lado, o Santos, também na zona de rebaixamento, com 21 pontos, vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 0. Até aqui, foram cinco vitórias, seis empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 33% no torneio.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli, Rodriguinho, Iago Maidana, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda. Técnico: Bustos.

Santos: João Paulo, Joaquim, João Basso, Alex (Messias) e Dodô; Rodrigo Fernández, Lucas Lima (Soteldo) e Jean Lucas; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques

América-MG

Mastriani, expulso contra o São Paulo, cumprirá suspensão.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?