América-MG x Peñarol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Peñarol na noite desta quarta-feira (5), às 21h (de Brasília), no Independência, pela primeira rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o América-MG quer deixar para trás o revés sofrido na primeira final do Mineiro para se voltar completamente à competição continental. O Coelho deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição, já que não precisou viajar.

Do outro lado, o Peñarol também vive um bom momento na temporada. Isso porque o time é o líder do campeonato uruguaio e vem de vitória em clássico contra o Nacional no fim de semana. Os visitantes também não possuem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli, Arthur, Ricardo Silva, Maidana, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Matheusinho e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini..

Peñarol: Thiago Cardozo, Léo Coelho, Hernan Menosse, Pedro Milans Carámbula, Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodriguez, Diego Valentín, Ignacio Laquintana, Santiago Damián, Kevin Méndez e Douglas Arezo. Técnico: Alfredo Arias.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?