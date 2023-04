América-MG x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam no Campeonato Brasileiro neste sábado (15), no Estádio Independência; veja como acompanhar na TV

América-MG e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (15), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, com narração de Renata Silveira, e comentários de Lédio Carmona e Pedrinho.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com a conquista do Cariocão em cima do Flamengo e a boa vitória sobre o Paysandu por 3 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções para a estreia no Brasileirão 2023. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz deve manter a base dos últimos jogos.

Do outro lado, o América-MG, derrotado na final do Campeonato Mineiro pelo Atlético-MG por 5 a 2 no placar agregado, buscou a recuperação e venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Benítez, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição do técnico Vagner Mancini.

Os times têm se mostrado equilibrados em seus confrontos diretos. Em 16 partidas disputadas, o América-MG saiu vitorioso em seis delas, enquanto o Fluminense conquistou quatro vitórias, e houve seis empates. No último encontro entre as equipes, que aconteceu pelo Brasileirão de 2022, o Coelho venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur; Éder Ferreira, Maidana, Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Emmanuel Martínez; Gonzalo Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Paulo Henrique Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

América-MG

Aloisio, com desconforto, segue como desfalque.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?