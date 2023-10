América-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, o América-MG recebe o Botafogo na noite desta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há cinco jogos, com três derrotas e dois empates, o América-MG ocupa a lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, 10 a menos que o Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

"O time vem com essa carga emocional, que está muito pesada. Se você ver nos últimos sete jogos, o único time que nos dominou foi o Bragantino. Depois, São Paulo, ganhamos, Santos, ganhamos, empatamos com Cuiabá, que merecíamos mais, empatamos contra o Cruzeiro e merecíamos mais, perdemos para o Vasco e merecíamos mais. Estamos em um momento ruim, complicado, que qualquer coisa nos afeta, e eu sinto o mesmo.", afirmou o técnico Bustos.

Do outro lado, o Botafogo, na liderança do torneio, com 55 pontos, chega embalado com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Lúcio Flávio não poderá contar com Fernando Marçal, suspenso por dois jogos por expulsão contra Corinthians.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma oito vitórias, contra sete do Botafogo, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Aguerre; Rodriguinho, Ricardo Silva, Burgos, Danilo Avelar e Nicolas Vichiatto; Alê, Juninho, Pedrinho e Benítez; Mastriani. Técnico: Fabian Bustos.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio (Adryelson), Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires, Carlos Eduardo, Júnior Santos e Victor Sá; Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

Desfalques

América-MG

Rodrigo Varanda, lesionado, segue fora.

Botafogo

Diego Hernández, convocado para a seleção sub-23 do Uruguai, e Matheus Nascimento, com a seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos, são desfalques. Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Marçal, suspenso por dois jogos, também estão fora.

Quando é?