Alemanha x Itália: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece nesta terça-feira (14), pela quarta rodada do Grupo 3; veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Itália se enfrentam nesta terça-feira (14), no Borussia-Park, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Alemanha x Itália DATA Terça-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Borussia-Park - Mönchengladbach, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: István Kovács

Assistentes: Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene

Quarto árbitro: Andrei Chivulete

VAR: Pol van Boekel

Informações da partida

Defendendo a liderança do Grupo 3, a Itália volta a campo buscando a segunda vitória na Liga das Nações após dois empates e um triunfo nos primeiros três jogos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Roberto Mancini, pode optar pela entrada de Gnonto no ataque. Outra mudança é a provável saída de Manuel Locatelli para entrada de Nicolo Barella.

Do outro lado, a Alemanha, na terceira posição, com três empates, busca a primeira vitória no torneio.

O técnico Hansi Flick também pode realizar algumas mudanças na equipe que empatou com a Hungria na última rodada.

Timo Werner e Kai Havertz podem abrir espaço na equipe para as entradas de Leroy Sane e Thomas Muller.

Na primeira rodada, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Pellegrini e Kimmich.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Raum; Sane, Muller; Werner.

Itália: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Tonali, Barella; Pellegrini, Scamacca, Gnonto.

Desfalques

Alemanha

sem desfalques confirmados.

Itália

sem desfalques confirmados.

A campanha da Alemanha na Liga das Nações



Itália 1 x 1 Alemanha - 4 de junho de 2022



Alemanha 1 x 1 Inglaterra - 7 de junho de 2022



Hungria 1 x 1 Alemanha - 11 de junho de 2022



Alemanha x Itália - 15 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)



Alemanha x Hungria - 23 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)



Inglaterra x Alemanha - 26 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)



A campanha da Itália na Liga das Nações

Itália 1 x 1 Alemanha - 4 de junho de 2022

Alemanha 1 x 1 Inglaterra - 7 de junho de 2022

Hungria 1 x 1 Alemanha - 11 de junho de 2022

Alemanha x Itália - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Alemanha x Hungria - 23 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Inglaterra x Alemanha - 26 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x 1 Inglaterra Liga das Nações 7 de junho de 2022 Hungria 1 x 1 Alemanha Liga das Nações 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Hungria Liga das Nações 23 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília) Inglaterra x Alemanha Liga das Nações 26 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Hungria Liga das Nações 7 de junho de 2022 Inglaterra 0 x 0 Liga das Nações 11 de junho de 2022

Próximas partidas