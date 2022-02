Al-Hilal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações do Mundial de Clubes 2021

Chelsea e Al-Hilal se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 13h30 (de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes 2021. O jogo será transmitido pela Band, na TV aberta, e pela Band Sports, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar aos principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Al-Hilal x Chelsea DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Mohammed Bin Zayed Stadium - Abu Dhabi, Emirados Árabes HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e a Band Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (9), em Abu Dhabi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Atual campeão da Champions League, o Chelsea, assim como o Palmeiras, campeão da Libertadores, faz sua estreia no Mundial de Clubes 2021 já na semifinal.

Em busca do título inédito, os Blues, que foram derrotados pelo Corinthians na final em 2012, não poderá contar com o técnico Thomas Tuchel no banco de reservas. O treinador testou positivo para a Covid-19.

Já o Al-Hilal goleou o Al-Jazira, de virada, por 6 a 1 em Abu Dhabi. Mateus Pereira foi o grande nome do duelo.

No momento do jogo, a outra semifinal já vai ter sido decidida, ou seja, as equipes entram em campo já sabendo quem será o adversário da final, uma vez que Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Tottenham Campeonato Inglês 23 de janeiro de 2022 Chelsea 2 x 1 Plymouth Argyle Copa da Inglaterra 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Arsenal Premier League Adiado - Crystal Palace x Chelsea Premier League 19 de fevereiro de 2022 12h (de Brasília)

AL-HILAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Al Baten 1 x 1 Al-Hilal Campeonato Saudita 21 de janeiro de 2022 Al-Hilal 6 x 1 Al-Jazira Mundial de Clubes 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas