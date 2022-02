Chelsea no Mundial de Clubes 2022: jogos, inscritos, onde assistir e mais dos Blues no torneio

O Chelsea, representando a Europa, vai ao Mundial de Clubes para selar uma temporada vencedora. A equipe inglesa, que conquistou a Champions League 2020/21, quer colocar mais um troféu em sua galeria.

Para esta edição, o time inglês poderá enfrentar o Palmeiras na grande final, é claro, se passarem da disputa da semifinal. Além desses times, o Al-Hilal, Al-Jazira, Al-Ahly, AS Pirae (eliminado na primeira fase) e o Monterrey participam da competição.

Os Blues, no entanto, terão três desfalques confirmados no time para a competição. Além disso, o clube poderá ficar sem Thomas Tuchel, técnico da equipe, que testou positivo para Covid-19 neste sábado (5).

Veja todas as informações do Chelsea no Mundial de Clubes.

Quando o Chelsea estreia no Mundial 2021?

Por representar a Europa, o Chelsea estreará no Mundial de Clubes apenas na semifinal da competição e, por isso, a equipe inglesa aguarda a definição do seu adversário.

No entanto, a Fifa, organizadora da competição, já definiu que a partida acontece nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Qual o próximo jogo do Chelsea no Mundial 2021?

O primeiro duelo do Chelsea ainda não foi definido. Isto porque, o clube inglês pega o vencedor da partida entre Al-Hilal e Al-Jazira, que acontece neste domingo (6), às 13h30 (de Brasília).

Dessa forma, o time aguarda a confirmação do adversário para, então, jogar esta partida da semifinal na próxima quarta-feira, 9 de fevereiro.

Caso seja derrotado, o Chelsea disputará o duelo pelo terceiro lugar, enfrentando o Palmeiras, Al-Hilal, Al-Jazira ou Monterrey. Veja a tabela de jogos:

Primeira fase

Al Jazira 4x1 As Pirae

Quartas de final

5 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Monterrey x Al-Ahly - Al Nahyan Stadium

6 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Al Hilal x Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium

Disputa 5º lugar

9 de fevereiro, às 10h30 (de Brasília): Disputa do quinto lugar - Al Nahyan Stadium

Semifinal

8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium

x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium 9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Chelsea x Al Hilal ou Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium

Disputa 3º lugar

12 de fevereiro, às 10h (de Brasília): Disputa do terceiro lugar - Al Nahyan Stadium

Final

12 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): FINAL - Mohammed bin Zayed

Quais jogadores do Chelsea foram inscritos para o Mundial 2021?

O Chelsea já havia enviado uma pré-lista para disputa do Mundial de Clubes. Para a competição, no entanto, o clube não contará com os laterias Reece James e Ben Chilwell, além de Ruben Loftus-Cheek, machucados. Vale lembrar que o clube pode trocar um dos 23 nomes até 24 horas antes da estreia. Veja os incritos:

GOLEIROS

Kepa Arrizabalaga

Marcus Bettinelli

Edouard Mendy

LATERAIS

Marcos Alonso

Azpilicueta

Sarr ZAGUEIROS

Ruediger

Christensen

Thiago Silva

MEIAS

Jorginho

Kanté

Kovacic

Chalobah

Saul

Barkley

Mason Mount

Ziyach

Kenedy

ATACANTES