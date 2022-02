Enderson Moreira não merecia este fim no Botafogo

Chegou ao fim a era Enderson Moreira no Botafogo. Nesta temporada 2022, foram apenas cinco jogos e uma derrota no clássico contra o Fluminense. O treinador, contudo, não deixa o clube por causa da falta de resultados positivos. Afinal de contas em 31 jogos desde 2021 foram 20 vitórias e apenas 4 derrotas - um aproveitamento de 72% no total.



Enderson não é mais treinador do Botafogo porque não conseguiu convencer John Textor, americano que está próximo de adquirir 90% da SAF alvinegra. Segundo apurado pela GOAL, o Glorioso busca um treinador estrangeiro para a temporada e Luís Castro seria um dos nomes na mira.





A curiosidade é que antes de comprar o futebol do Botafogo, uma das exigências de Textor era a de que o time a ser adquirido por ele estivesse na primeira divisão do futebol brasileiro. E o Botafogo só conseguiu voltar à elite porque Enderson fez um excelente trabalho em 2021: tirou o Alvinegro da 14ª colocação e conduziu a equipe ao acesso com título - em uma Série B das mais difíceis, que também contou com outros gigantes como Vasco e Cruzeiro.



Ou seja: Enderson teve importância para o Botafogo ser escolhido por Textor, mas Textor não o escolheu para ser o treinador neste primeiro ano da SAF alvinegra sob suas ordens.



As notícias ao menos dão conta de que a demissão não foi motivada pelos resultados deste 2022. Não é daquelas que tanto acontecem em meio a estaduais Brasil afora.



O Botafogo está no meio de um processo complicado, em que busca enfim se estruturar, e muitas outras mudanças virão. O planejamento do futebol alvinegro para 2022 só está começando, de fato, agora que Textor está prestes a assinar o contrato definitivo para assumir a SAF do Glorioso. Não começou em janeiro.



De qualquer forma, pelo papel crucial que exerceu, em 2021, em um momento de inflexão para a sobrevivência do próprio Botafogo, Enderson não merecia este fim de história no Alvinegro.



Talvez fosse melhor esperar os resultados ruins ou pouco satisfatórios, já com um elenco reforçado, para seguir o conhecido roteiro tão presente em nosso futebol... Mas fato é que o Botafogo não pode mais esperar e chegou a hora de pensar apenas no que há de melhor. E na avaliação de Textor, Enderson Moreira não é, hoje, o melhor para o que ele pensa a médio-longo prazo para a Estrela Solitária.



Textor ainda vai errar e acertar, assim como Enderson acertou e errou. Ninguém pode prever como será o futebol do Botafogo daqui pra frente, mas duas coisas são inquestionáveis: Enderson sai do Botafogo maior do que quando chegou... E a torcida alvinegra para sempre vai se lembrar dele, e de seu 2021, com enorme gratidão.