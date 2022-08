Antony fica fora de jogo do Ajax e trabalha por ida ao Manchester United

Holandeses fazem jogo duro e aumentam pedida para 100 milhões de euros. Brasileiro quer deixar o clube para jogar na Inglaterra

Antony trabalha ao lado da diretoria do Manchester United por uma saída do Ajax no mercado da bola, como soube a GOAL. Os movimentos do brasileiro nos últimos dois dias — ele ficou fora de uma sessão de treinos e também se ausentou da partida contra Sparta Rotterdam — foram calculados por seu estafe. A ideia é acertar a mudança nesta reta final de janela de transferências.

O Ajax havia pedido inicialmente 80 milhões de euros (R$ 415 milhões na cotação atual) pela liberação do atacante de 22 anos. No entanto, aumentou a pedida nos últimos dias e exige um valor próximo dos 100 milhões de euros (R$ 519 milhões) pela negociação.

Os holandeses fazem jogo duro pela liberação do atleta, especialmente por causa da fase difícil vivida pelos ingleses — os Red Devils estao na lanterna da Premier League com derrotas para Brighton e Brentford nas duas primeiras partidas. O time enfrentará o Liverpool nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira rodada do torneio, e tenta dar uma resposta à torcida também nos bastidores.

A necessidade por reforços do United é o que fez o Ajax aumentar a pedida pela liberação do atleta. Com o intuito de se transferir para a Inglaterra, o brasileiro mudou a postura nas tratativas. Inicialmente, não gostaria de se posicionar, mas impôs o seu desejo nos últimos dias e pediu para se ausentar das atividades e das partidas enquanto não houver uma decisão sobre o seu futuro.

Antony já deixou claro para a diretoria do Ajax que pensa em atuar pelo Manchester United — o atleta trata a transferência como um salto na carreira. O desejo do jovem de 22 anos é atuar no time comandado por Erik Ten Hag, técnico com o qual trabalhou entre 2020 e 2022.

O Manchester United avalia a possibilidade de aumentar a proposta pela aquisição de Antony. A última oferta apresentada pelo clube foi na casa dos 70 milhões de euros (R$ 363 milhões). Será apresentado um novo valor nas próximas horas — os números serão maiores.

Antony tem contrato na Holanda até 30 de junho de 2025. O jovem é tratado como uma das estrelas do clube. Neste início de temporada, participou de três jogos, com dois gols marcados e duas assistências. Ele esteve em campo em 253 dos 270 minutos possíveis.

Quanto o São Paulo leva?

São Paulo FC

O São Paulo receberá uma bolada com a iminente transferência de Antony para o Manchester United. O Tricolor paulista receberá 20% de mais-valia com a nova transação do jogador e 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador, de acordo com o cálculo feito pela Rede do Futebol a pedido da reportagem. A GOAL apurou que o percentual será calculado em cima de uma venda de 15 milhões de euros, conforme estabelecido no contrato firmado em fevereiro de 2020.

Portanto, o São Paulo receberá 20% de tudo o que exceder 15 milhões de euros na proposta do United. Se os britânicos pagarem o valor exigido pelo Ajax — 100 milhões de euros — o Tricolor paulista embolsará 17 milhões de euros (R$ 88,170 milhões). Além disso, o clube levará 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa, o que significa mais 2,7 milhões de euros (R$ 14 milhões) em seus cofres. Ao todo, os paulistas levarão 19,7 milhões de euros (R$ 102,2 milhões).