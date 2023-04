Água Santa x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Arena Barueri; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Barueri, Água Santa e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, da TNT e do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming e do canal da FPF no Youtube.

Grande surpresa do estadual, o Água Santa agora quer surpreender o grande e favorito à conquista. O time de Diadema chega à grande decisão do estadual após passar pelo RB Bragantino (1 a 1 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis).

Do outro lado, o Palmeiras tem a melhor campanha da competição e, por isso, decide o campeonato em casa. O Verdão passou pelo Ituano na semifinal e tem praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência confirmada é Bruno Tabata.

Prováveis escalações

Escalação do Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Tocantins, Bruno Xavier e Mezenga.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes (Endrick) e Rony.

Desfalques

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Bruno Tabata está lesionado.

Quando é?