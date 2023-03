Cleber Machado é narrador fixo da Record ou só faz as finais do Paulistão?

O narrador deixou recentemente a Globo, mas seguirá narrando momentos importantes do futebol

Logo após a sua demissão do Grupo Globo, depois de mais de três décadas de serviços prestados à emissora, o narrador Cléber Machado afirmou, em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes, que “algumas (novas) possibilidades começam a se apresentar”. Pois já se apresentaram: as finais do Campeonato Paulista de 2023 terão narração de Cléber.

Palmeiras e Água Santa definirão o campeão estadual de São Paulo na atual temporada. O jogo de ida está marcado para 2 de abril, com a volta agendada para o dia 9 do mesmo mês. A transmissão com a voz de Cléber Machado será pela TV Record, que tem os direitos do campeonato para TV aberta.

Inicialmente, acredita-se que o acordo seja especificamente para os dois jogos da final do Paulistão. Nesta empreitada, Cléber terá, nos comentários e reportagem da partida, companhia de Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

"Na minha história toda sempre teve o Campeonato Paulista. Como é difícil ficar longe de uma decisão do Paulistão. Vou com tudo jogar nesse time!", disse o narrador, jornalista e apresentador em nota divulgada pela Record.