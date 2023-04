Agente se reúne com Corinthians por Adson; clube pede € 10 milhões para venda

Ausência de partidas preocupa, e jogador de 22 anos chama a atenção de clubes do Brasil; Timão não quer liberá-lo

Adson perdeu espaço no Corinthians depois de iniciar a temporada como titular de Fernando Lázaro, que já deixou o cargo de treinador para a chegada de Cuca. Diante da ausência de oportunidade, o agente Roni se reuniu com a diretoria no CT Joaquim Grava a fim de entender a situação do atleta. Na conversa, o Timão avisou que não pretende liberá-lo facilmente e reforçou a pedida de € 10 milhões (R$ 56 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL.

O empresário do meia-atacante, o ex-jogador Roni, foi visto por funcionários do clube no decorrer desta semana. Ele se reuniu com o gerente de futebol Alessandro Nunes para conversar sobre o futuro do atleta na Neo Química Arena. As conversas caminharam para um cenário de permanência, especialmente após a chegada de um novo treinador — embora pressionado, Cuca fez a estreia pelo time no último domingo, na derrota para o Goiás, pela segunda rodada do Brasileirão.

Clubes do futebol brasileiro demonstraram interesse na contratação do atleta por cifras mais baixas ou até em um contrato por empréstimo. A diretoria corintiana, no entanto, nem sequer abriu conversa para uma saída do meia-atacante de 22 anos.

Valorizado após a renovação contratual até dezembro de 2025 — ele teve um aumento salarial de 140% —, o atleta busca mais espaço no Corinthians. Desde o início da temporada, quando chegaram as primeiras propostas para a saída do CT Joaquim Grava, a pedida corintiana sempre foi de € 10 milhões.

Adson começou 2023 como titular do Corinthians. Até 12 de março passado, somou 11 partidas, sendo dez na condição de titular e apenas uma como reserva. No período, marcou três gols e deu uma assistência. Desde então, perdeu espaço no time. Nos últimos cinco jogos, atuou em dois — a derrota para o Remo pela Copa do Brasil e a vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão. Ele nem sequer entrou em campo nos jogos contra Liverpool Montevideo, Argentinos Juniors e Goiás.