Corinthians e Adson marcam reunião sobre valorização depois do Brasileiro

Atacante ganhou espaço durante o ano e receberá uma valorização salarial para seguir no CT Joaquim Grava. Contrato atual se encerra no fim de 2024

O Corinthians terá uma conversa com Adson ao fim do Brasileirão. Em pauta, a valorização salarial prometida ao meia-atacante após a temporada com oportunidades entre os profissionais, conforme soube a GOAL.

A reunião com o atleta seria logo depois da final da Copa do Brasil — ocorrida em outubro passado. No entanto, a prioridade do clube se tornou a permanência do técnico Vítor Pereira no cargo.

A diretoria já procurou o estafe do atleta e informou que gostaria de conversar ao fim da temporada no Brasil. A ideia é aumentar o salário do atleta no CT Joaquim Grava — ele recebe R$ 50 mil por mês na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

A diretoria prometeu valorizá-lo por causa do número de jogos no ano. Ele esteve em 49 partidas, sendo 27 na condição de titular. No período, somou 2.461 minutos, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Os números agradaram à diretoria, que pensa também em prorrogar o contrato do jogador. Adson tem vínculo com o clube até dezembro de 2024 — o compromisso atual foi renovado em janeiro deste ano. À época, contudo, ele ainda era tratado como uma promessa.