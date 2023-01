Corinthians renova com Adson e concede aumento salarial de 140%

A intenção do estafe era de valorizar o jogador, que foi bastante utilizado pelo clube em 2022

O Corinthians acertou a renovação do vínculo de Adson. O contrato do jovem atacante com o Timão era válido até o final de 2024 e foi estendido por mais mais um ano, até dezembro de 2025.

Além da renovação, Adson também recebeu um aumento salarial de 140%. A intenção do estafe era a de valorizar o jogador, que foi bastante utilizado pelo clube em 2022. A informação da renovação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela GOAL.

Agente de Adson, Roni esteve no CT Joaquim Grava para acertar os detalhes do novo vínculo com o Timão. O ex-jogador se reuniu com a diretoria do clube do Parque São Jorge.

Adson subiu ao time profissional do Corinthians no primeiro semestre de 2021 e já entrou em campo 73 vezes, sendo 49 delas no ano passado.



O meia-atacante tem oito gols com a camisa alvinegra.