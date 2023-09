Afinal, a nova camisa do Corinthians é verde?

O novo uniforme alternativo lançado para a temporada 2023/24 homenageia a Democracia Corinthiana e Sócrates

Hoje em dia, dificilmente um clube consegue segurar até o fim o mistério sobre como será a sua futura camisa. E com o Corinthians não foi diferente em 2023. A novidade, entretanto, desta vez ficou com a escolha da cor do novo modelo alternativo. É sério que a nova camisa do Timão é verde?

Seria algo impensável para qualquer torcedor, ou fã de futebol. Afinal de contas, verde é a cor do Palmeiras, arquirrival dos alvinegros. A rivalidade é tão grande que existe torcedor que sequer usa peças de roupa no tom de verde – assim como palmeirenses que se recusam a combinar preto e branco nas vestimentas coloquiais.

A nova camisa alternativa do Corinthians é oficialmente creditada como amarela. E o tom da cor homenageia o ídolo corintiano Sócrates, que usou uma camiseta neste tom amarelado mais claro durante um dos comícios de 1984, que pediam o retorno das eleições diretas no Brasil em meio à ditadura militar. Ou seja, apesar de o tom de cor ter levantado algumas dúvidas, é evidente que o Corinthians não vai jogar com uma camisa verde.