Adama Traoré, sensação da Premier League que o Barça deixou escapar

O atacante, revelado por La Masia, não foi aproveitado nos profissionais do clube catalão; hoje, é o melhor driblador da Europa

De tempos em tempos, o nome de Adama Traoré volta a viralizar nas redes sociais, seja por boas atuações com a camisa do ou pelo seu físico impressionante, digno de um Arnold Schwarzenegger. Mas a estrela fisiculturista da Premier League é muito mais que um personagem interessante: é um grande jogador de futebol.

Em sua melhor temporada no futebol, o atacante de 24 anos está mais decisivo do que nunca e dá mostras que está evoluindo a cada partida. Acima de tudo, vem quebrando estereótipos e deixando claro que não é só um "brigador".

Revelado nas categorias de base do , Traoré nunca teve uma oportunidade de se destacar nos profissionais do clube catalão: o jogador atua na mesma faixa de campo do que Lionel Messi. Pouco aproveitado, deixou os Blaugranas e foi defender o , onde teve passagem apagada. Foi para o , da segunda divisão inglesa, se destacou e acertou com o Wolves.

Hoje, depois de suas grandes atuação pela equipe do oeste inglês, muitos já afirmam que o atleta poderia ter sido melhor utilizado pelo Barcelona, especialmente em um momento onde o Barça aparenta necessitar de um velocista do estilo do espanhol.

Bolão: quanto o Adama Traoré pega no leg press? 😳 pic.twitter.com/hYoAFIqiMF — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) June 24, 2020

Os números do atacante não são só impressionantes em comparação a companheiros de equipe ou atletas da Premier League: o espanhol lidera quesitos estatísticos competindo com jogadores de todas as cinco principais ligas europeias.

Com uma combinação de impressionante de velocidade, força, aceleração, técnica e habilidade no um contra um, Adama Traoré é, literalmente, imparável. Nesta temporada, o destaque dos Wolves tem 151 dribles completos, a maior marca de todos os atletas entre Premier League, , , e . Não só isso: é quem mais acertou dribles também, proporcionalmente.

Em jogadas individuais, o atacante "gerou" 21 cartões amarelos para equipes adversários, além de estar no top cinco de atletas que mais deram assistências em toda a competição. Hoje, sua dupla com o goleador Raúl Jiménez é uma das principais razões pela qual o Wolves briga na parte de cima da tabela por uma vaga na Liga dos Campeões, estando na sexta colocação, à frente de equipes tradicionalíssimas como , , e .

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Traoré + Jiménez = ⚽️



Raúl Jiménez (29) na temporada:



⚔️ 40 jogos

⚽️ 18 gols

🅰️ 9 assistências

⏰ 123 mins p/ participar

💯 Nota 7.27



Adama Traoré (24) na temporada:



⚔️ 40 jogos

⚽️ 6 gols

🅰️ 9 assistências

⏰ 189 mins p/ participar

💯 Nota 7.38 pic.twitter.com/UjpXjRTPMp — SofaScore Brazil (de 🏠) (@SofaScoreBR) June 24, 2020

Especulado em equipes maiores e próximo de ganhar oportunidades na seleção espanhola - já foi convocado em 2019, mas cortado por lesão -, tudo indica que Adama Traoré ainda brilhará dentro das quatro linhas. E isso só o começo: cada vez que entra em campo, o jogador parece estar ainda melhor. Assim, o céu é o limite para seu futebol...e também para seus braços.