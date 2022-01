Adama Traoré no Barcelona: valores, tempo de contrato e os detalhes do acerto

Adama Traoré está de volta ao Barcelona. Seis anos depois de deixar o clube onde completou sua formação de base, o atacante está retornando ao Camp Nou em um contrato de empréstimo junto ao Wolverhampton, da Inglaterra, onde atua desde 2018. Com a forma física potencializada, o jogador será mais uma opção para Xavi na tentativa de engrenar o ataque culé.

Mesmo enfrentando problemas financeiros, o Barcelona conseguiu aproveitar a janela de transferências no meio da temporada 12021/22 para reforçar o seu setor ofensivo. Depois da contratação de Ferrán Torres, foi a vez da Adama Traoré retornar ao clube depois de um período no futebol inglês. O jogador espanhol de origem malinesa foi anunciado pelo time catalão neste sábado (29), em um contrato de empréstimo, que pode se tornar permanente.

“O FC Barcelona chegou a um acordo com o Wolverhampton Wanderers Football Club para o empréstimo do atacante Adama Traoré até o dia 30 de junho de 2022. O Barça pagará o salário do jogador e terá uma opção de compra livre.”, escreveu o Barcelona em seu site oficial.

Conforme o anúncio do Barça, o acordo de empréstimo de Traoré, válido até o final da atual temporada europeia, prevê que os espanhóis não têm que pagar nenhuma taxa de transferência para contar com o jogador, apenas o salário que será de responsabilidade culé. O atacante, inclusive, aceitou diminuir os vencimentos para voltar ao Barcelona, mesmo com interesse de outros clubes, como o Tottenham, por sua contratação.

Mesmo sem ser um grande goleador, Traoré, com uma capacidade física extremamente vantajosa, é uma das esperanças para uma melhora no setor ofensivo do Barça, apesar de não ter um estilo de jogo típico do clube, o que o fez ser negociado com o Aston Villa apenas dois jogos depois de sua estreia profissional em 2014/15. No retorno ao clube, porém, o ponta, ainda muito talentoso, será um jogador totalmente diferente do que saiu, e que pode ser o ideal para o atual momento do clube, que ocupa a quinta colocação da La Liga.