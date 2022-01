Barcelona quer dar chapéu no Tottenham e tirar velho conhecido do Wolverhampton

Após Tottenham e Barcelona terem demonstrado interesse em Adama Traoré, o jogador já parece ter um futuro definido para, em breve, estar de volta ao clube catalão, onde jogou enquanto se formava pelos elencos de base.

Isso porque, segundo o portal The Athletic, além de Traoré não ter a ideia de jogar como lateral-direito, como era possível que ocorresse no esquema do técnico Antonio Conte, dos Spurs, a oferta realizada pelo Barcelona também parece ter sido mais interessante ao jogador e ao seu clube atual, o Wolverhampton.

Ainda segundo o portal, o Barça tem tentado negociar um empréstimo pelo atleta, com opção de compra por 35 milhões de euros (R$ 210 milhões, aproximadamente), mais do que o Tottenham havia oferecido no início da janela, 15 milhões de libras (cerca de R$ 107 milhões), recusados pelos Wolves.

O contrato do jogador finaliza em 18 meses, e ele não pretende realizar nenhuma renovação com o clube inglês, até o momento. Caso Traoré não continue no clube, os Wolves querem, pelo menos, ter lucro com o atacante de 26 anos.

Nada está assinado, mas como citado, Traoré pode ser, em breve, do Barcelona, clube que ainda vive grande crise financeira e carência por atacantes e jogadores habilidosos, já que uma de suas promessas, Ansu Fati, acabou lesionado novamente e precisará de tempo para recuperação.