Abel Ferreira x Jorge Jesus: a comparação de títulos e números por Palmeiras e Flamengo, respectivamente

Abel Ferreira, no Palmeiras, e Jorge Jesus, no Flamengo, são responsáveis por colocarem seus clubes em uma outra prateleira do futebol brasileiro nos últimos anos.

Entre os treinadores, porém, o que mais chama a atenção dos torcedores e críticos do futebol é a diferença de idade e ideias colocadas em prática nos times, apesar de serem verdadeiros portugueses.

Abel Ferreira caminha para seu quinto ano como treinador de uma equipe profissional, mas, mesmo sendo tão novo neste ramo, já acumula quatro conquistas em seu currículo. Jorge Jesus, por sua vez, está nesse meio há pouco mais de três décadas, tendo uma enorme experiência no futebol português.

Mas o que faz a passagem desses treinadores ser tão comentada no futebol brasileiro?

Abaixo, a GOAL coloca frente a frente Abel Ferreira e Jorge Jesus entre números e títulos no futebol brasileiro.

NÚMEROS - ABEL FERREIRA x JORGE JESUS

Em pouco mais de um ano, Jorge Jesus comandou o Flamengo em 57 partidas, conquistando 43 vitórias. O detalhe da campanha do treinador ficar para a comparação de títulos e derrotas pelo clube, já que o mesmo levantou mais taças do que perdeu partidas.

No Palmeiras, Abel Ferreira, em um ano e meio, comandou o time em 116 duelos, tendo conquistado 62 vitórias e apenas 28 derrotas. O treinador, por sua vez, comandou o clube na conquista dos dois títulos da Libertadores em 2020 e 2021.

Vale lembrar que, por ser o atual treinador do Palmeiras, contabilizamos os números completos dos torneios com Abel Ferreira no Verdão. Veja a comparação:

Abel Ferreira Jorge Jesus JOGOS 116 57 VITÓRIAS 62 43 EMPATES 26 10 DERROTAS 28 4 GOLS MARCADOS 179 129 GOLS SOFRIDOS 98 47 SALDO DE GOLS 81 82 APROVEITAMENTO 60.9% 81.3%

TÍTULOS - ABEL FERREIRA x JORGE JESUS

Abel Ferreira colocou em seu curriculo dois títulos de Libertadores e mais uma copa nacional. Jorge Jeus, por sua vez, comandou o Flamengo nos títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Veja:

Abel Ferreira

Copa do Brasil: 2020

Copa Libertadores: 2020 e 2021

Recopa Sul-Americana: 2022

Jorge Jesus