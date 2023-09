ABC x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (30), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC recebe a Ponte Preta na noite deste sábado (30), a partir das 18h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há 14 jogos, com oito derrotas e seis empates. o ABC volta a campo pressionado. No momento, está afundado na zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos conquistados e um aproveitamento de 18%. Thonny Anderson retorna após cumprir suspensão.

Do outro lado, a Ponte Preta não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas e também entra em campo pressionado. No momento, aparece na 15ª posição, com 33 pontos, cinco a mais que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma cinco vitórias, contra duas da Ponte Preta, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

ABC: Michael; Alemão, Gedeilson, Fabrício e Romário; Ramon Vinícius, Nathan Melo e Matheus Anjos; Anderson Cordeiro, Thonny Anderson e Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fuchs.

Ponte Preta: Caíque França; Mailton (Luiz Felipe), Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Ramon, Filipinho e Souza; Tales, Paulo Baya e Eliel. Técnico: Pintado.

Desfalques

ABC

Wallace e Afonso, suspensos, são desfalques.

Ponte Preta

Jeh, expulso na derrota para o Mirassol, está fora.

Quando é?