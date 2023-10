ABC x Avaí: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes voltam a campo nesta quinta-feira (26), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (26), a partir das 19h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na lanterna da Série B, com 20 pontos, o ABC está a cinco da Ponte Preta, primeira equipe fora do Z-4. Nos últimos três jogos, foram duas derrotas e um empate.

Do outro lado, o Avaí, em 13º, com 38 pontos, vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

ABC: Michael; Alemão, Habraão, Fabrício e Gedeílson; Ramon Vinícius, Daniel e Matheus Anjos; Andrey Carvalho, Anderson e Thonny Anderson. Técnico:Argel Fuchs.

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael; Wellington, Fellipe Bastos e Rafael Gava; Jean Lucas, Waguininho e Poveda. Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

ABC

Maycon, Alex Silva, Genilson, Douglas e Romário estão machucados.

Avaí

Thales, Giovanni e Jean Cléber estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?