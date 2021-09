A próxima rodada do Brasileirão será adiada?

Clubes da Série A do Campeonato Brasileiro enviam pedido para adiamento da 21º rodada, devido a permissão de presença de público em jogos do Flamengo

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negou o pedido que derrubaria a autorização do Flamengo em possuir torcida nos jogos em casa. Com isso, os clubes da Série A se mobilizam para que a 21º rodada seja adiada, algo ainda não definido.

Da mesma forma que o Flamengo, o Atlético MG também tem o intuito de levar público aos seus jogos como mandante, mas concorda que a situação deve ser igual a todos os clubes.

O Rubro-Negro joga contra o Grêmio neste domingo (19) e, caso os duelos não sejam adiados e a liminar do Flamengo permaneça, haverá torcedores na partida.

Segundo apuração da Goal, o pedido de adiamento é válido apenas para o Campeonato Brasileiro, pois a Copa do Brasil não está inclusa no Conselho Técnico.

Com a presença de torcedores apenas nos jogos do Flamengo, os clubes restantes argumentam ainda que haverá desequilíbrio no campeonato.