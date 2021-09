STJD derruba liminar do Flamengo por público no estádio: o que acontece agora?

Derrubada ocorreu na madrugada desta quinta-feira; Flamengo já esperava decisão e não tinha sequer começado a vender ingressos para o jogo

Na madrugada desta quinta-feira (16), o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, derrubou a liminar do Flamengo que permitia torcida em seus jogos pelo Brasileirão. Portanto, a 21º rodada do torneio ocorrerá normalmente, após ameaças de adiamento.

Bevilacqua concedeu este efeito de suspensão da liminar após pedido de 17 clubes da série A do Brasileirão - tirando Flamengo, Atlético-MG e Cuiába -, além da CBF, a qual teria muito trabalho caso as partidas da próxima rodada fossem adiadas, por conta do calendário apertado dos clubes da primeira divisão.

Os elencos que foram contra as decisões de Flamengo, Atlético-MG e Cuiába julgaram em sua maioria: a liberação de público aos estádios deve ser feita por igual, para que não haja desequilíbrio no torneio.

O que ocorrerá judicialmente após a suspensão da liminar?

Na próxima quinta-feira (23), o processo será julgado pelo STJD, para que haja confirmação de que a decisão tomada seja definitiva. O Conselho Técnico do Brasileirão, que define certas medidas em relação ao torneio, se reune no dia 28 para novas informações.

O que fará o Flamengo após a decisão de Felipe Bevilacqua?

O presidente rubro-negro, Marcos Braz, ironizou o caso em seu Twitter.

Liminar do Flamengo que permitia público é derrubada . pic.twitter.com/CTY2I8RKXG — MarcosBraz (@marcosbrazrio) September 16, 2021

Até o momento, o Flamengo já imaginava que a liminar cairía e, por conta disso, ainda não havia dado início a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio.