A pergunta de um milhão de dólares: o que aconteceu com o Liverpool?

O atual campeão inglês soma cinco derrotas consecutivas em sua casa e explicar o que acontece em Anfield é uma missão quase impossível

O que aconteceu com o Liverpool de 2019/20 em 2020/21? Antes dominante na Inglaterra, a equipe de Jürgen Klopp era vista como uma das favoritas para conquistar a Premier League mais uma vez. Porém, o que se vê é um time totalmente diferente em campo.

Se antes Anfield era uma fortaleza para os Reds, agora já são cinco derrotas consecutivas no estádio - marca jamais vista na história do clube. Atual campeão do Campeonato Inglês, o Liverpool hoje está a 22 pontos do líder Manchester City e está fora da zona de classificação para os campeonatos europeus.

Após a derrota por 1 a 0 para o Chelsea nesta quinta-feira (4), Trent Alexander-Arnold falou ao site oficial dos Reds e tentou responder ao questionamento que abre esta matéria.

"Esta é a pergunta de um milhão de dólares neste momento", disse o lateral inglês. Alexander-Arnold também tentou explcar a derrota no clássico contra os Blues.

"Eu penso que jogamos bem. Não criamos tantas chances no jogo, mérito deles. Eles nos prenderam. Acho que o Sadio [Mane] teve uma boa chance onde ele furou e rolou para o goleiro. Mas é um daqueles jogos que são frustrantes. Não acho que merecíamos vencer no fim das contas", completou.

Uma das possíveis explicações para a temporada decepcionante do Liverpool são as lesões, principalmente no setor defensivo. Com Virgil van Dijk, Jordan Henderson e companhia fora de combate, Fabinho e Kabak formaram a 20ª dupla de zaga diferente na campanha dos Reds.

“É um incentivo e é sempre bom ter um plantel em forma, mas ainda há muitos rapazes de fora. Mas não há desculpas da nossa parte. Somos um time bom o suficiente para vencer, não importa quem entra e quem sai, rodízio, deveríamos estar ganhando esses jogos", adicionou Alexander-Arnold.

Jürgen Klopp já deixarou claro que o Liverpool não ambiciona mais o título inglês, mas a equipe precisa reagir para buscar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. A Liga dos Campeões, inclusive, é o objetivo do clube para 2020/21, como afirmou Mané em entrevista recente.