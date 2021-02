Após mais uma derrota do Liverpool, Klopp desiste de brigar pelo título da Premier League

Reds foram derrotados pelo Leicester neste sábado (13), e estão a 11 pontos do líder Manchester City

Após a derrota do Liverpool para o Leicester City por 3 a 1, o técnico Jurgen Klopp jogou as toalhas sobre as ambições do clube de conquistar o bicampeonato da Premier League.

Com o resultado, os Reds seguem com 40 pontos, e a 11 do líder Manchester City, que empatou com o Tottenham sem gols também neste sábado (13).

"Não acho que possamos diminuir a diferença este ano, para ser honesto. Temos que ganhar jogos e grande parte do nosso jogo contra o Leicester foi muito bom. O que devemos tentar evitar são os erros. Não o fizemos em duas situações hoje e foi assim que puderam marcar dois gols.", analisou o treinador.

"Os resultados estão fortemente relacionados ao desempenho - fomos bons o suficiente hoje para ganhar o jogo, exceto por alguns erros no final.

O Liverpool sofreu três derrotas consecutivas na Premier League pela primeira vez sob o comando de Klopp, e agora a equipe já pensa no duelo de ida das oitavas de final da Champions League, contra o RB Leipzig, na próxima terça-feira (16), e logo na sequência o clássico contra o Everton.

"Temos um jogo difícil na terça-feira e depois o clássico na próxima semana. É nisso que estamos pensando", pontuou.

Liverpool e RB Leipzig entram em campo na terça-feira (16), às 17h (de Brasília), pela UCL.