A pedido de Jesus, Benfica acerta a compra de Gilberto

Aos 27 anos, lateral chamou à atenção do treinador nos Fla-Flus decisivos do Campeonato Carioca

Depois de apresentar o técnico Jorge Jesus na última segunda-feira (3), o acelerou a contratação de reforços. Nesta quarta-feira (05), o time português acertou a compra do lateral Gilberto, do . Conforme antecipado pela Goal, o atleta era um dos pedidos do novo comandante.

O jogador de 27 anos chamou a atenção de Jorge Jesus e chegou a ser indicado pelo treinador ao , mas a incerteza da permanência do português fez com que o clube não desse sequência nos contatos. Quando veio ao para buscar JJ, o presidente do Benfica, Luis Felipe Vieira, se reuniu com o staff do atleta e deixou bem encaminhado o negócio.

A transação gira em torno de 3 milhões de euros, que serão divididos entre o Fluminense, que detém 50% do passe do atleta, e a , que detém os outros 50%. Na cotação atual, o Tricolor deve desembolsar algo em torno de 9,3 milhões de reais.

Outro nome bem encaminhado é o de Everton Cebolinha, do Grêmio. Conforme apuração da Goal, o acordo está muito próximo de ser sacramentado. Inclusive, por um pedido do Benfica, o atacante não deve disputar o Gre-Nal, da final do .