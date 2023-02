A escalação do Tottenham contra o Milan nas oitavas da Champions

Com desfalques importantes na equipe titular, o Tottenham está escalado para o confronto de ida das oitavas da Champions; veja

O Tottenham está escalado para o duelo contra o Milan, nesta terça-feira (14), no confronto de ida das oitavas de final da Champions League 2022/23. O técnico Antonio Conte não poderá contar com o seu goleiro titular, Hugo Lloris, lesionado, e com o volante titular Pierre-Emile Hojbjerg, suspenso.

Desta forma, o Tottenham está escalado com: Fraser Forster; Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Lenglet; Oliver Skipp, Pape Matar Sarr, Kulusevski, Ivan Perisic, Heung-min Son; Harry Kane.

Os italianos recebem os londrinos nesta semana no San Siro, às 17h (de Brasília), no primeiro de dois duelos por uma vaga na próxima fase da Champions. A partida tem transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.