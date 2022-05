A escalação do Liverpool para a final da Champions League

Veja o time titular escolhido por Jurgen Klopp para a decisão contra o Real Madrid

Chegou a hora da grande decisão! O Liverpool encerra a temporada 2021/22 na briga pelo título da Uefa Champions League diante do Real Madrid, neste sábado (28), às 16h do horário de Brasília. O técnico Jurgen Klopp, em busca do sétimo título na história dos Reds, escalou a equipe com força máxima para o duelo no Stade de France.

Mohamed Salah, recuperado de lesão, está confirmado para a final. O egípcio é o artilheiro da equipe na UCL, com oito gols marcados em 12 jogos disputados.

A escalação confirmada do Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago Alcantara; Mané, Salah e Luis Díaz.

O banco de reservas do Liverpool na final

Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Jota, Tsimikas, Matip, Elliott.

Desfalques para a partida

Ídolo do Liverpool, Oriji, com lesão muscular, é o único desfalque de Jurgen Klopp.

"Div (Origi) está definitivamente fora da final porque se machucou no último segundo do treino de sábado. Ele teve uma lesão muscular, então cinco dias não serão suficientes para ele.", afirmou o treinador alemão.

Artilheiros do Liverpool na Champions 2021/22