A escalação do Liverpool contra o Real Madrid nas oitavas da Champions

Partida válida pelo confronto de ida acontece nesta terça-feira (21) às 17h (de Brasília)

O Liverpool recebe o Real Madrid na tarde desta terça-feira (22), às 17h (de Brasília), no Anfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2022/23. A volta está marcada para o próximo dia 15 de março, no Santiago Bernabéu.

Para o confronto em casa, o técnico Jurgen Klopp não poderá contar com Konaté, Thiago Alcântara e Luis Díaz, que seguem no departamento médico, enquanto Darwin Núñez era tratado como dúvida, mas está confirmado. Assim, o alemão definiu a equipe com: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Darwin Núñez.

Na primeira fase da Liga dos Campeões, o Liverpool encerrou na vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos. Foram cinco vitórias e uma derrota nos seis jogos disputados. Já o Real Madrid, por outro lado, ficou na primeira posição do Grupo F, com 13 pontos conquistados (foram quatro vitórias, um empate e uma derrota).