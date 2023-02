A escalação do Barcelona contra o Manchester United na segunda fase da Liga Europa

Equipe faz estreia na competição nesta quinta (16) às 14h45 (de Brasília); Xavi faz poucas mudanças em relação ao último jogo

O técnico Xavi escalou a equipe titular do Barcelona para o embate desta quinta-feira (16), que acontece às 14h45 (de Brasília), contra o Manchester United. O jogo é válido pelo encontro de ida das equipes na segunda fase da Liga Europa.

O treinador fez duas mudanças para a equipe em relação ao último jogo dos Culés: para os lugares de Christensen e Balde, Xavi optou por utilizar Marcos Alonso e Jordi Alba, respectivamente. O restante do elenco será o mesmo como no duelo contra o Villarreal. A escalação do Barça para o duelo será: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso e Jordi Alba; Pedri, Frenkie de Jong e Kessié; Raphinha, Lewandowski e Gavi.

Vale destacar que este confronto, logo contra os Red Devils, será a estreia do Barcelona na Liga Europa, após cair precocemente da Uefa Champions League ainda na fase de grupos. A equipe espanhola acabou ficando na terceira posição do Grupo C, atrás de Bayern de Munique e Inter de Milão. No torneio, somou apenas duas vitórias em seis jogos, além de um empate e três derrotas.