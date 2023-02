Manchester United x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23) pelo jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Barcelona entram em campo na tarde desta quinta-feira (23), no Old Trafford, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do Star+, no streaming. Acompanhe também na GOAL os principais lances e estatísticas da partida em tempo real.

Após empatarem por 2 a 2 no Camp Nou, quem vencer o duelo no "Teatro dos Sonhos" avança na competição europeia. O Manchester United vem de vitória no fim de semana pelo inglês, e terá os importantes retornos de Lisandro Martínez e Marcel Sabitzer. Por outro lado, Eriksen, Anthony e Van de Beek continuam no departamento médico.

Já o Barcelona segue em grande momento no espanhol e venceu mais um jogo no campeonato. Os culés, no entanto, perderam Pedri, lesionado e que agora se junta a Dembélé no departamento médico, enquanto Gavi está suspenso. Por outro lado, Busquets está recuperado e deve formar o meio de campo ao lado de De Jong e Kessie.

Escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Alba; De Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Desfalques

Barcelona

Gavi está suspenso, enquanto Pedri, Ousmane Dembélé estão machucados.

Manchester United

Donny van de Beek, Christian Eriksen, Anthony Martial estão no departamento médico.

Quando é?