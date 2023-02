LA Galaxy propõe empréstimo ao Chelsea, mas não anima Andrey Santos

Volante de 18 anos gostaria de atuar no Palmeiras, mas o clube alviverde desistiu das tratativas após as imposições dos Blues

Com o futuro indefinido após a desistência do Palmeiras, Andrey Santos recebeu uma proposta do Los Angeles Galaxy para jogar a MLS (Major League Soccer), como soube a GOAL. O desejo é que o volante atuasse nos Estados Unidos enquanto não obtém a permissão para jogar na Premier League.

O Chelsea ainda não recusou a proposta vinda da América do Norte, mas o próprio jogador sinalizou que não pretende disputar a liga no momento. O desejo do atleta era disputar competições mais fortes até receber o visto para trabalhar na Inglaterra. Ele queria se transferir por empréstimo para a Academia de Futebol, onde trabalharia com Abel Ferreira e disputaria a Libertadores pelo Palmeiras.

A franquia da MLS estaria disposta a aceitar as condições impostas pelos Blues — liberá-lo para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria e adicionar uma cláusula de volta antecipada ao contrato de cessão.

O jogador tinha tudo certo para defender o Palmeiras até dezembro de 2023. No entanto, as duas condições impostas pelo Chelsea travaram a negociação dos paulistas pelo meio-campista de 18 anos. O Verdão, a pedido de Abel Ferreira, queria ter autonomia para decidir sobre a liberação do atleta para o Mundial Sub-20 e não estava disposto a liberá-lo antes do fim do contrato se fosse desejo dos Blues.

Fontes ligadas ao atleta acreditam que, no futebol brasileiro, somente o Vasco aceitaria as condições impostas pelo Chelsea no momento. Os cariocas foram os responsáveis por revelar o jogador e gostariam de recebê-lo de volta ao menos até julho deste ano.