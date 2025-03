Todos os técnicos da seleção brasileira na história

Com Dorival Júnior, Tite e Dunga entre os mais recentes, conheça todos os treinadores da seleção brasileira

A trajetória dos técnicos que comandaram a seleção brasileira é repleta de sucesso, reviravoltas e escolhas inusitadas. Ao longo dos anos, a equipe nacional testemunhou uma diversidade de líderes, desde os técnicos definitivos que moldaram épocas gloriosas até os interinos que assumiram temporariamente o posto. Atualmente, a seleção brasileira está sem um comandante após a demissão de Dorival Júnior, que havia sido escolhido no início de 2024 como técnico efetivo para substituir o interino Fernando Diniz.

Dorival Júnior, cuja reputação foi impulsionada por seu trabalho no São Paulo, Flamengo e Santos, conquistando os títulos da Copa Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil no mesmo ano e novamente em 2023, assumiu o comando da seleção brasileira em janeiro de 2024, após deixar o São Paulo. Sua chegada ocorreu depois da passagem interina de Fernando Diniz e da frustração da CBF em relação a um possível acordo com Carlo Ancelotti, que optou por permanecer no Real Madrid. No entanto, os resultados sob seu comando não corresponderam às expectativas, e a goleada por 4 a 1 para a Argentina, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foi o estopim para sua demissão. Com isso, a seleção volta a ficar sem um técnico efetivo.

Até o ano de 1922, a seleção brasileira não era dirigida por um único treinador, como acontece atualmente. Um grupo de jogadores constituía a comissão técnica responsável por convocar, escalar e treinar a equipe. O jogador encarregado de representar o time durante as partidas diante do árbitro, desempenhando o papel que hoje é atribuído ao capitão, era comumente chamado de "técnico". À época, a seleção conquistou a Copa América de 1919 e 1922.

Mais artigos abaixo

Além dos técnicos definitivos em cada passagem, a GOAL destaca a lista completa de técnicos interinos e aqueles que comandaram a equipe em jogos não oficiais.