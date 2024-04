O tempo de Casemiro acabou! De João Neves a Joshua Kimmich, veja oito volantes que o Manchester United pode contratar

Lenda do Real Madrid é agora o ponto fraco no esquema de Erik ten Hag, e os Red Devils estão em busca de um novo general

"É difícil. Esse é o ponto que mais me incomoda em não disputar títulos," disse Casemiro à ESPN após o empate em 2 a 2 entre Manchester United e Liverpool. "Estar 20 pontos atrás do primeiro lugar. Às vezes, nem consigo dormir pensando em fazer algo diferente. É a realidade. Não adianta pensar em títulos ou vagas na Champions League, precisamos pensar nos jogos de hoje."

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

O brasileiro estava absolutamente certo: o United não ganhará o campeonato nesta temporada, ou sequer garantirá um retorno à competição de clubes mais prestigiada da Europa. Mas ele não reconheceu que é parcialmente responsável pela situação atual dos Red Devils.

Mais artigos abaixo

Casemiro desempenhou um grande papel na trajetória vitoriosa do United na Copa da Liga Inglesa e na terceira colocação na Premier League na última temporada, mas agora o jogador de 32 anos - que ainda tem dois anos de contrato - está caindo de rendimento, e de repente parece uma das piores contratações recentes do clube.

De acordo com a ESPN, o novo investidor do clube, Sir Jim Ratcliffe, está planejando uma grande reformulação no verão europeu, com Casemiro entre os jogadores do time principal que podem ser vendidos. A boa notícia é que provavelmente haverá várias opções fortes no mercado da bola do meio do ano para substituí-lo...