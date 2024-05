Técnico que devolveu o Ipswich à Premier League após 22 anos pode ser o que o Manchester United busca

McKenna é o quinto treinador a subir da terceira divisão inglesa à elite em sequência, e seu sucesso não é surpresa para quem o conhece

"Eu amo Kieran McKenna e Michael Carrick de montão. São treinadores de alto nível e eles vão provar isso," declarou Ole Gunnar Solskjaer ao The Athletic no ano passado, refletindo sobre seus assistentes durante o período no Manchester United.

McKenna, agora, justificou o que foi dito, depois de liderar o Ipswich Town de volta à Premier League pela primeira vez em 22 anos. E o norte-irlandês não herdou uma ‘super-equipe’ que já fosse destinada ao sucesso. Quando assumiu o comando do time, eles estavam em sua terceira temporada seguida na EFL League One, a terceira divisão do futebol inglês, mais próximos da zona de rebaixamento do que da disputa pelos playoffs de acesso.

Em sua primeira temporada completa no clube, ele já garantiu a promoção direta de volta à Championship. Neste sábado (4), depois que sua equipe venceu o Huddersfield Town por 2 a 0 para terminar em segundo lugar da tabela com 96 pontos, ele se tornou apenas o quinto treinador a levar uma equipe da terceira divisão para a Premier League em temporadas consecutivas, e o primeiro a conseguir isso em 12 anos.

Nada mal para alguém que nunca havia sido o principal responsável à beira do campo de uma equipe profissional e que foi obrigado a abandonar o sonho de se tornar um jogador devido a lesões, posteriormente se matriculando na faculdade de ciências do esporte.

Menos de três anos após sair do United, o clube que ele sempre torceu desde criança na Irlanda do Norte e que foi sua casa por cinco anos, McKenna estará retornando a Old Trafford na próxima temporada, mas no banco de reservas adversário. E não devemos descartar a possibilidade de um dia vê-lo novamente no banco da casa, comandando os Red Devils...

