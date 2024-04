Semana de pesadelo do Liverpool encaminha Jurgen Klopp para despedida amarga

Passagem de nove anos do técnico alemão pode terminar em grande decepção

Foi David Moyes quem, de maneira polêmica, afirmou há pouco mais de uma década que o Manchester United precisava "melhorar em várias áreas, incluindo passe, criação de jogadas e defesa". Após a chocante derrota do Liverpool no domingo, por 1 a 0 diante do Crystal Palace, outro escocês - desta vez, Andy Robertson - fez uma avaliação na mesma linha dos atuais problemas dos Reds.

"Isso não é bom o bastante para termos sucesso", afirmou o lateral-esquerdo, de maneira bem direta. "Estamos com dificuldades para manter clean-sheets. Eu não sei quantos conseguimos nos últimos dez ou 15 jogos, mas não são muitos. Então, nesse caso, precisamos começar a aproveitar as chances. É simples assim".

E este não é, claro, um problema fácil de ser resolvido. Não é como se Jürgen Klopp pudesse entrar em campo para marcar os gols que estão sendo perdidos ou arrumar os erros que a defesa têm.

A dura realidade, porém, é que o Liverpool está passando pelo pior período da temporada e no pior momento possível, sofrendo uma perda confiança e convicção que o Klopp parece não saberexplicar - muito menos consertar. Na verdade, após esta semana do inferno de Klopp, há agora um temor real de que uma gestão de nove anos, repleta de tantos momentos inesquecíveis, termine em frustração.