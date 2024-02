Saída de Kylian Mbappé precisa decretar nova era no PSG e fim de obsessão pela Champions League

A saída iminente do atacante pode levar ao renascimento dos parisienses, visto que já parecem ter uma nova estratégia de formação de elenco

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, expôs a sua mensagem para a nova campanha : “O clube é maior do que qualquer um aqui”. Isso foi em julho de 2023, e parecia ser uma indireta para Kylian Mbappé – então em conflito com os campeões franceses em relação à situação de seu contrato, depois de informar ao clube que ele não iria aproveitar o ano extra que havia sido adicionado em seu contrato. Naquela época, parecia improvável que Mbappé, a última estrela parisiense restante, jogaria no Parque dos Príncipes na temporada 2023/24.

Entretanto, as coisas mudaram. Mbappé chegou a um acordo com a hierarquia do clube, prometeu lealdade para a próxima temporada e voltou ao time após um mês de exílio. Agora, porém, sua saída está confirmada. Ele disse ao clube que deseja deixar Paris no final da temporada, enquanto se aceleram as conversas sobre seu desejo de ingressar no Real Madrid - com um contrato praticamente acordado com Los Blancos.

As coisas, então, parecem sombrias para o PSG. Durante anos, o clube administrado pelo Qatar Sports Investment procurou as maiores estrelas do futebol mundial: Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Lionel Messi e o próprio Mbappé. Todos esses nomes intergalácticos foram trazidos não apenas para vender camisas, mas também para formar a base de uma equipe que almejava a Champions League.

Agora que eles partiram e Mbappé está praticamente apagando as luzes, o PSG pode se realinhar. A Liga dos Campeões pode ser trabalhada e abordada de forma orgânica. Pela primeira vez na memória recente, o clube da capital francesa tem finalmente a oportunidade de desenvolver os seus próprios talentos, em vez de comprarem superestrelas já prontas em busca da glória europeia instantânea.