Qual vai ser o número da camisa de Kylian Mbappé no Real Madrid?

O craque deve vestir uma camisa historicamente icônica no Santiago Bernabéu; entenda a situação

Kylian Mbappé está prestes a se juntar ao Real Madrid para a próxima temporada. De tantos craques que já passaram pelo maior campeão da Champions League, o francês é mais um que chegaria com enorme expectativa para aumentar mais ainda a galeria de troféus do Santiago Bernabéu. No entanto, qual seria o número da camisa do atacante?

Nomes como Luís Figo, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Mesut Özil e James Rodríguez já vestiram a gloriosa camisa 10 dos Merengues. Porém, uma das camisas mais respeitadas do mundo é a tradicional número 7 do Real Madrid, que é herdada por Raymond Kopa, Emilio Butragueño, Raúl, Cristiano Ronaldo e, agora, é de Vinicius Junior.

Sendo assim, a GOAL te explica qual número Mbappé deve utilizar na Espanha e o motivo dessa possibilidade. Confira!

