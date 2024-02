Kylian Mbappé pode dar a Champions League como presente de despedida ao PSG?

O atacante francês estará sem contrato ao final da temporada europeia, mas o caminho parece desenhado para se juntar ao Real Madrid sem custos

Então é isso? Esta é a última oportunidade de Kylian Mbappé realizar seu "maior sonho" de levar o Paris Saint-Germain ao primeiro título da Liga dos Campeões? Nada está decidido sobre seu futuro ainda, é claro. O caminho parece estar aberto para o atacante finalmente se juntar ao Real Madrid sem custos de transferência neste verão europeu, mas já vimos uma história semelhante em 2022, e ele acabou permanecendo no Parque dos Príncipes.

Não seria surpreendente ver o notoriamente inconstante francês mudar de ideia novamente, especialmente com relatos crescentes de que os agentes de Mbappé está "desacreditada" com o pacote financeiro elaborado por Florentino Pérez.

Apesar de uma vez considerada "impossível" a ideia do PSG perder seu melhor jogador sem receber nada em troca, agora parece cada vez mais provável. Então, quais são as chances de Mbappé deixar o clube de sua cidade natal com o presente de despedida perfeito?

