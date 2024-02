Kylian Mbappé e PSG: como o conto de fadas se tornou um novelão

Francês comunicou clube parisiense de sua intenção em sair no meio do ano, trazendo ao fim uma história de amor que parecia cada vez mais falsa

Pouco depois de emergirem as notícias de que Kylian Mbappé havia confirmado sua intenção de deixar o Paris Saint-Germain no final da temporada, Aurélien Tchouaméni postou nas redes sociais apenas dois emojis de pipoca. Não era necessário usar palavras. A mensagem era tão clara quanto concisa: Tchouaméni mal podia esperar para ver os próximos capítulos da mais longa novela do mundo do futebol.

A empolgação do francês é compreensível, claro. Tchouaméni tem todas as razões para acreditar que seu será seu colega no Real Madrid. Certos obstáculos financeiros ainda precisam ser superados, mas não deve demorar muito para que Mbappé confirme oficialmente sua intenção de se mudar para o Santiago Bernabéu neste meio de ano.

Há muito tempo esse é o sonho do atacante, compartilhado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Para o PSG, no entanto, é um pesadelo.