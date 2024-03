Quem precisa mais do título? Santos e Palmeiras veem pesos diferentes no Paulistão 2024

A história do campeão será contada de diferentes formas após o Clássico da Saudade

A grande decisão do Campeonato Paulista de 2024 está definida, e dentre os gigantes do estado não era possível imaginar um encontro tão dispare em relação ao momento que vivem os finalistas. O Clássico da Saudade entre Santos e Palmeiras virá com sentimentos e pesos opostos na busca pelo troféu.

Evidente que tanto Palmeiras quanto Santos entrarão em campo dando tudo de si pela taça ao logo dos jogos de ida e volta. É assim que funciona entre gigantes, e é assim que funciona em compromissos no esporte de alto rendimento. Ninguém suporta perder. Mas é possível dizer que um eventual título paulista de 2024 teria um peso maior para os alvinegros, como clube e para sua torcida, do que para os palestrinos.

Três fatores básicos atestam esta opinião: o Santos vem com o moral abalado após o 2023 que terminou em rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro, dentre os grandes é o que está a mais tempo sem conquistar o estadual e, claro, porque se nos últimos anos o Palmeiras levantou quase tudo o que era possível, inclusive o Paulistão do ano passado, a torcida alviverde não está tão desesperada por mais um título paulista.

Mas se o aspecto macro envolvendo o Palmeiras não passa aquela urgência transloucada pelo título paulista, se comparada ao Santos, no aspecto micro o troféu pode sacramentar muita coisa, em termos de legado, para alguns dos personagens mais importantes da história do clube.