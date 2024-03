Final do Campeonato Paulista 2024: quando é, onde assistir, horários e mais

Confira tudo sobre a final do Paulistão 2024

O grande campeão Paulista está cada vez mais próximo de ser conhecido. A expectativa toma conta dos torcedores enquanto as semifinais do Paulistão 2024 estão prestes a serem disputadas.

A final, que será disputada em ida e volta, ainda não tem seus participantes definidos. No ano passado, no entanto, o Palmeiras foi o grande campeão após reverter o placar de 2 a 1, na partida de ida, diante do Água Santa. Em casa, a equipe de Abel Ferreira venceu por 4 a 1 e faturou o título pela 25ª vez.

A seguir, a GOAL oferece tudo sobre a final do Paulistão 2024